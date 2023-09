Café Archi en plein air proposé par la MAG Pôle accueil Taonaba Les Abymes Catégorie d’Évènement: Les Abymes Café Archi en plein air proposé par la MAG Pôle accueil Taonaba Les Abymes, 13 octobre 2023, Les Abymes. Café Archi en plein air proposé par la MAG Vendredi 13 octobre, 19h00 Pôle accueil Taonaba entrée gratuite – places limitées Ce « Café Archi » organisé en partenariat avec la Maison de l’Archtecture de Guadeloupe présentera les films illustrant des exemples d’architectures locales guadeloupéennes prenant en compte le développement soutenable, PROJECTION EN PLEIN AIR avec CINé WOULé Prévoir une chaise de camping pliante si vous souhaitez profiter de la projection sur la pelouse du Pôle accueil. La MAG aura le plaisir de vous offrir quelques amuses-bouches à l’issue de la conférence pour terminer la soirée en toute convivialité. Pôle accueil Taonaba route de Perrin les abymes Les Abymes 97139 Guadeloupe 0590 48-93-16 https://www.facebook.com/taonabaaccueil/ https://www.abymes.fr [{« type »: « email », « value »: « cwalpo@ville-des-abymes.fr »}] Une extraordinaire réserve de biosphère internationalement reconnue (traité de RAMSAR) et classée à l’UNESCO, qui abrite un patrimoine écologique remarquable. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T01:00:00+02:00 – 2023-10-14T03:00:00+02:00

2023-10-14T01:00:00+02:00 – 2023-10-14T03:00:00+02:00 ciné woulé guadeloupe Détails Catégorie d’Évènement: Les Abymes Autres Lieu Pôle accueil Taonaba Adresse route de Perrin les abymes Ville Les Abymes Lieu Ville Pôle accueil Taonaba Les Abymes latitude longitude 16.288781;-61.511767

Pôle accueil Taonaba Les Abymes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les abymes/