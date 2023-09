Conférence sur l’architecture et la transition écologique Pôle accueil Taonaba Les Abymes Catégorie d’Évènement: Les Abymes Conférence sur l’architecture et la transition écologique Pôle accueil Taonaba Les Abymes, 13 octobre 2023, Les Abymes. Conférence sur l’architecture et la transition écologique Vendredi 13 octobre, 17h00 Pôle accueil Taonaba Entrée libre En réponse aux enjeux du réchauffement climatique, la nécessité de repenser l’urbanisme et l’architecture pour laisser plus de place à la nature, s’impose peu à peu. Les différents experts: architectes, paysagistes, urbanistes… vous révèleront les procédés de construction qui contribuent à la résilience des écosystèmes. Intervenants: Mr George Ursule – architecte – CROAG

Mr Hubert Annerose – urbaniste – CAUE

Pôle accueil Taonaba
route de Perrin les abymes
Les Abymes 97139 Guadeloupe

