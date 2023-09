Atelier pédagogique animé par le CAUE : La maison bioclimatique Pôle accueil Taonaba Les Abymes Catégorie d’Évènement: Les Abymes Atelier pédagogique animé par le CAUE : La maison bioclimatique Pôle accueil Taonaba Les Abymes, 13 octobre 2023, Les Abymes. Atelier pédagogique animé par le CAUE : La maison bioclimatique Vendredi 13 octobre, 11h00 Pôle accueil Taonaba Nombre de places limitées à un groupe de 30 élèves maximum Les architectes conseils du CAUE se rendent disponibles et accessibles au public scolaire pour les sensibiliser à l’architecture et à leur environnement. objectifs – Sensibiliser de façon ludique à l’architetcure bioclimatique

– Découvrir les enjeux liés aux économies d’énergie

– Informer sur les bonnes pratiques Atelier pédagogique de 40 minutes destiné au jeune public scolaire Pôle accueil Taonaba route de Perrin les abymes Les Abymes 97139 Guadeloupe 0590 48-93-16 https://www.facebook.com/taonabaaccueil/ https://www.abymes.fr [{« type »: « email », « value »: « cwalpo@ville-des-abymes.fr »}] Une extraordinaire réserve de biosphère internationalement reconnue (traité de RAMSAR) et classée à l’UNESCO, qui abrite un patrimoine écologique remarquable. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégorie d'Évènement: Les Abymes Autres Lieu Pôle accueil Taonaba Adresse route de Perrin les abymes Ville Les Abymes

