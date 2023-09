Les matériaux biosourcés et l’architecture productrice de bien être Pôle accueil Taonaba Les Abymes Catégorie d’Évènement: Les Abymes Les matériaux biosourcés et l’architecture productrice de bien être Pôle accueil Taonaba Les Abymes, 13 octobre 2023, Les Abymes. Les matériaux biosourcés et l’architecture productrice de bien être Vendredi 13 octobre, 10h30 Pôle accueil Taonaba Places limitées Vivre la transition énergétique, c’est se tourner vers des matériaux de construction biosourcés disponibles localement.

Les architectes du CROAG animeront un atelier ludique de découverte des différents matériaux à privilégier pour une achitecture moderne durable. Atelier pédagogique de 40 minutes destiné au public scolaire. Pôle accueil Taonaba route de Perrin les abymes Les Abymes 97139 Guadeloupe 0590 48-93-16 https://www.facebook.com/taonabaaccueil/ https://www.abymes.fr [{« type »: « email », « value »: « laurence.jacoby-koaly@h3c-caraibes.fr »}] Une extraordinaire réserve de biosphère internationalement reconnue (traité de RAMSAR) et classée à l’UNESCO, qui abrite un patrimoine écologique remarquable. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T16:30:00+02:00 – 2023-10-13T17:10:00+02:00

Catégorie d'Évènement: Les Abymes
Lieu Pôle accueil Taonaba Adresse route de Perrin les abymes Ville Les Abymes

