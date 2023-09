Atelier pédagogique animé par le CAUE : Mon quartier, ma ville Pôle accueil Taonaba Les Abymes Catégorie d’Évènement: Les Abymes Atelier pédagogique animé par le CAUE : Mon quartier, ma ville Pôle accueil Taonaba Les Abymes, 13 octobre 2023, Les Abymes. Atelier pédagogique animé par le CAUE : Mon quartier, ma ville 13 et 14 octobre Pôle accueil Taonaba Places limitées Les architectes conseils du CAUE se rendent disponibles et accessibles au public scolaire pour les sensibiliser à l’architecture et à leur environnement. objectifs – Sensibiliser à l’échelle d’appartenance à un ensemble urbain

– Amener à observer l’espace urbain, architectural et paysager

– Enrichir le vocabulaire Atelier pédagogique de 30 minutes destiné au jeune public.

Matériel fourni par les animateurs. Pôle accueil Taonaba route de Perrin les abymes Les Abymes 97139 Guadeloupe 0590 48-93-16 https://www.facebook.com/taonabaaccueil/ https://www.abymes.fr [{« type »: « email », « value »: « cwalpo@ville-des-abymes.fr »}] Une extraordinaire réserve de biosphère internationalement reconnue (traité de RAMSAR) et classée à l’UNESCO, qui abrite un patrimoine écologique remarquable. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T16:00:00+02:00 – 2023-10-13T16:30:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00 CAUE Détails Catégorie d’Évènement: Les Abymes Autres Lieu Pôle accueil Taonaba Adresse route de Perrin les abymes Ville Les Abymes Lieu Ville Pôle accueil Taonaba Les Abymes latitude longitude 16.288781;-61.511767

Pôle accueil Taonaba Les Abymes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les abymes/