Le producteur/DJ Poldoore (BEL), le groupe de musique électronique Arms And Sleepers (USA) et le voyage sonore de SchaberNak (FR) partageront la scène du Supersonic Records le 7 Septembre 2023 !

POLDOORE (Belgique)

Thomas Schillebeeckx, alias Poldoore, est un producteur DJ belge dont le travail se caractérise par une ambiance rêveuse et mélancolique. Grâce à l’utilisation méticuleuse de son home studio rempli de curiosités analogiques, tout en s’appuyant sur l’échantillonnage et le découpage d’enregistrements d’instruments live, Poldoore a développé au fil des ans un son unique qui fait le lien entre de nombreux styles et de nombreuses époques, entraînant l’audience dans un paysage sonore en perpétuel mouvement.

ARMS AND SLEEPERS (USA / Allemagne )

Arms and Sleepers est un groupe de musique électronique fondé à Boston, Massachusetts, en 2006. En 2021, Arms and Sleepers a célébré son 15 anniversaire anniversaire, 15 années pendant lesquelles le groupe a aussi bien exploré la trip-hop, l’electronica, le downtempo, l’ambient, que le hip-hop ou une pop subtile avec habileté et grâce. La production créative d’Arms and Sleepers est vaste : 12 albums complets, 15 EP, et une pléthore de singles et de remixes. Arms and Sleepers s’est taillé une place unique au sein de la scène électronique underground, se construisant un public fidèle en cours de route.

SCHABERNAK (Allemagne / Fance )

SchaberNak est le nouveau projet de Nak (Zero absolu / Ex-SPORT) créé en 2019. Un voyage entre Trip Hop, Ambient et DownTempo, synchronisant les battements de cœur à la pulsation, des chansons d’amour sans paroles.

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 13€ / Sur place: 16€

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

