le samedi 22 janvier 2022 à 19:30

L’association Mauves en Noir et la Librairie La Géothèque s’associent à nouveau pour les Nuits de la lecture. Cette fois-ci, les polars lus par les membres de l’association et les libraires sont des textes qui, au delà de l’intrigue, explorent toutes les facettes d’un territoire, en faisant un personnage à part entière dans le roman.

Nombre de place limité à 32 personnes

L’associations Mauves en Noir et la librairie La Géothèque invitent le public à des lectures de polars qui explorent les territoires. Librairie La Géothèque 14 rue Racine 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:30:00 2022-01-22T20:45:00

