Polar’oïd – La quinzaine du Polar + Lux in tenebris Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Polar’oïd – La quinzaine du Polar + Lux in tenebris Saint-Malo, 22 mars 2022, Saint-Malo. Polar’oïd – La quinzaine du Polar + Lux in tenebris La Gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

2022-03-22 – 2022-04-03 La Gare 2 rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo Zoom sur… le Moyen-Age

Littérature, exposition, découvertes, ateliers, jeux, murder party et bien d’autres surprises…

Enfants ou adultes, amateurs ou néophytes, il y a forcément une place pour vous dans la quinzaine du polar ! Exposition Lux in tenebris, une exposition intéractive pour plonger dans un thriller médiéval !

Vous avez aimé « Le Nom de la Rose ? » Vous adorerez Lux in tenebris. Vous voilà propulsé dans un thriller/ BD médiéval dont vous êtes le héros.

Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous sillonnez le village et déambulez d’un panneau à l’autre à la recherche des indices qui vous permettront de démasquer le coupable.

Accès libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

A partir de 13 ans. Durée environ 1h +33 2 99 40 78 00 https://lagrandepasserelle.saint-malo.fr/ Zoom sur… le Moyen-Age

Littérature, exposition, découvertes, ateliers, jeux, murder party et bien d’autres surprises…

Enfants ou adultes, amateurs ou néophytes, il y a forcément une place pour vous dans la quinzaine du polar ! Exposition Lux in tenebris, une exposition intéractive pour plonger dans un thriller médiéval !

Vous avez aimé « Le Nom de la Rose ? » Vous adorerez Lux in tenebris. Vous voilà propulsé dans un thriller/ BD médiéval dont vous êtes le héros.

Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous sillonnez le village et déambulez d’un panneau à l’autre à la recherche des indices qui vous permettront de démasquer le coupable.

Accès libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

A partir de 13 ans. Durée environ 1h La Gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-02-12 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse La Gare 2 rue Nicolas Bouvier Ville Saint-Malo lieuville La Gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Polar’oïd – La quinzaine du Polar + Lux in tenebris Saint-Malo 2022-03-22 was last modified: by Polar’oïd – La quinzaine du Polar + Lux in tenebris Saint-Malo Saint-Malo 22 mars 2022 ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine