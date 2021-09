Rennes Le Babazula Ille-et-Vilaine, Rennes Polaroid Is Not Dead (la suite) Le Babazula Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Polaroid Is Not Dead (la suite) Le Babazula, 4 septembre 2021, Rennes. Polaroid Is Not Dead (la suite)

du samedi 4 septembre au samedi 2 octobre à Le Babazula

### Exposition de deux photographes Cette année Tête de l’Art met en lumière deux de ces bénévoles qui sont accessoirement photographes. Ils présenteront leur travail basé sur le médium Polaroid. Venez découvrir leur monde ! Vernissage le samedi 4 septembre à 22h

Entrée Libre

