### Des murs, de la colle et des Polas agrandis… Pour cette dernière édition de “Polaroid Is Not Dead” nous revenons aux sources…l’Hôtel Pasteur ! Nous te proposons une rétrospective des différentes éditions qui nous ont permis de prendre des lieux atypiques tel que le Métro rennais, la Piscine St Georges, l’Hôtel Dieu et l’ancienne Faculté des Sciences. Une centaine d’artistes réunis, quelques 160 polas agrandis et ce superbe lieu.

Entrée Libre

