du mardi 9 novembre au mardi 22 mars 2022 à Cité Seniors

Langues proposées: Anglais, Espagnol, Italien, Français Espace intergénérationnel dédié à la diversité des langues vivantes à Genève, avec le soutien de l’Association des anciens fonctionnaires internationaux (AAFI-AFICS)

Gratuit, sans inscription

Echange de compétences pour pratiquer la conversation avec une animatrice ou un animateur et partager un moment convivial autour d’un verre Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T16:00:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-16T16:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-23T16:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-30T16:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-07T16:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-14T16:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-21T16:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-28T16:00:00 2021-12-28T18:00:00;2022-01-04T16:00:00 2022-01-04T18:00:00;2022-01-11T16:00:00 2022-01-11T18:00:00;2022-01-18T16:00:00 2022-01-18T18:00:00;2022-01-25T16:00:00 2022-01-25T18:00:00;2022-02-01T16:00:00 2022-02-01T18:00:00;2022-02-08T16:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-15T16:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-22T16:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-03-01T16:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-08T16:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-15T16:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-22T16:00:00 2022-03-22T18:00:00

