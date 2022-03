Polar’oïd – Cluedo grandeur nature ! Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Polar'oïd – Cluedo grandeur nature ! Saint-Malo, 2 avril 2022, Saint-Malo.

2022-04-02 20:00:00 – 2022-04-02 22:00:00 La Gare 2 rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Dans le cadre de l’évènement Polar’oïd. Qui a tué le Docteur Lerouge de La Grande Passerelle ? Dans quelle pièce du château ? Et avec quelle arme ? Devenez enquêteur, suspect ou assassin d’un soir : la Médiathèque se transforme en plateau géant de Cluedo ambiance château fort du Moyen Âge ! A partir de 12 ans – Sur inscription. +33 2 99 40 78 00 https://lagrandepasserelle.saint-malo.fr/ Dans le cadre de l’évènement Polar’oïd. Qui a tué le Docteur Lerouge de La Grande Passerelle ? Dans quelle pièce du château ? Et avec quelle arme ? Devenez enquêteur, suspect ou assassin d’un soir : la Médiathèque se transforme en plateau géant de Cluedo ambiance château fort du Moyen Âge ! A partir de 12 ans – Sur inscription. La Gare 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

