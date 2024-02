POLARISEZ-VOUS 2024 Brissac Loire Aubance, vendredi 1 mars 2024.

POLARISEZ-VOUS 2024 Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

POLARisez-vous

Déjà six ans que vous POLARisez avec nous autour de cet évènement collaboratif et participatif pour tous. Cette année encore venez découvrir des propositions sur mesure amateures, professionnelles, insolites ou ludiques. Venez parfaire votre éducation d’enquêteur ou découvrir des univers et personnalités hors normes.

Vous constaterez qu’une note So British s’est invitée dans cette édition. Sherlock lui-même nous accompagnera tout au long du mois de mars !

2024, sonne également le retour de notre auteur de nouvelles du cru, Nicolas Turon, qui s’attaquera à l’écriture de textes sur Charcé, Chemellier, Coutures, St-Saturnin-sur-Loire et Saulgé l’Hôpital.

Seul, à deux ou en famille, POLARisez-vous, c’est pour vous !

Et pour cette nouvelle année un site dédié à Polarisez-vous est lancé! Alors RDV vous vite sur le site internet www.polarisezvous.fr et réservez vite vos événements ! .

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-30

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire mairie@brissacloireaubance.fr

