Polaris – Avant-première / rencontre Cinématographe (Le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Polaris – Avant-première / rencontre Cinématographe (Le), 15 octobre 2022, Nantes. 2022-10-15

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non 3€ Film documentaire de Ainara Vera. Hayat est capitaine de bateaux dans l’Antarctique ; Leila sa sœur, elle, met au monde une fille. Très proches, elles essayent d’oublier une enfance difficile avec une mère démissionnaire. Les images spectaculaires de la navigation dans le grand nord alternent avec les images intimes de la relation de la jeune mère et du nouveau né. Parfois les deux sœurs se retrouvent et couvent ensemble la petite fille. La proximité avec les personnages est si poussée, le naturel de leur comportement et la fluidité de la mise en scène sont tels qu’à l’issue de la projection à Cannes certains spectateurs qui n’avaient pas eu l’information que le film était un “documentaire” ont eu du mal à le croire. Quel meilleur compliment pouvait-on faire à ce film ? Séance suivie d’une rencontre avec Estelle Robin-You, productrice du film (Les Films du Balibari) Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cinématographe (Le) Adresse 12B Rue des Carmélites Ville Nantes lieuville Cinématographe (Le) Nantes Departement Loire-Atlantique

