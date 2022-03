Polar, Poisson à l’écran Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Polar, Poisson à l’écran Concarneau, 1 avril 2022, Concarneau. Polar, Poisson à l’écran Concarneau

2022-04-01 19:30:00 – 2022-04-01

Concarneau Finistère Concarneau Une soirée polar du Chien Jaune, soirée costumée “détectives à l’écran”, menu surprise, quiz spécial “Polar à l’écran”, animations et cadeaux à gagner. Réservation avant le 29/03 au 06 14 79 53 17. +33 6 14 79 53 17 Une soirée polar du Chien Jaune, soirée costumée “détectives à l’écran”, menu surprise, quiz spécial “Polar à l’écran”, animations et cadeaux à gagner. Réservation avant le 29/03 au 06 14 79 53 17. Concarneau

dernière mise à jour : 2022-03-12 par OTC CCA

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Autres Lieu Concarneau Adresse Ville Concarneau lieuville Concarneau Departement Finistère

Concarneau Concarneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concarneau/

Polar, Poisson à l’écran Concarneau 2022-04-01 was last modified: by Polar, Poisson à l’écran Concarneau Concarneau 1 avril 2022 concarneau finistère

Concarneau Finistère