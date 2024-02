Polar Inertia Release Showcase + u2p050 + Ulwhednar + Vel + Antony Linell + Malo La Gaîté Lyrique Paris, jeudi 22 février 2024.

Le jeudi 22 février 2024

de 19h30 à 23h30

.Tout public. payant

Sur réservation

Après 8 ans de silence, l’énigmatique projet Polar Inertia revient sur le label Northern Electronics d’Anthony Linell & Varg, et s’installe le 22 février à la Gaîté Lyrique pour une soirée showcase composée de plusieurs live exclusifs !

Formé en 2010 par un groupe d’artistes, Polar Inertia transcende la visibilité, plongeant dans les structures qui se trouvent au-delà du regard du public. Cette année, ils reviennent avec leur projet le plus ambitieux à ce jour : ‘Environment Control’. Pour fêter ce retour en force, Northern Electronics & Futurs Proches vous convie à un voyage sonore et visuel oscillant entre ambient et techno mentale transcendante.

POLAR INERTIA + U2P050 (live AV)

ULWHEDNAR (AL + VARG) + MALO (live AV)

VEL (ambient live)

ANTHONY LINELL + MALO (live AV)

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

