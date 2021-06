Paris MAIF Social Club Paris Polar grenadine MAIF Social Club Paris Catégorie d’évènement: Paris

Polar grenadine MAIF Social Club, 3 juillet 2021

de 11h à 11h45, de 16h à 16h45

gratuit

Un polar par Didier Ruiz à mi chemin entre l’émission radiophonique et une séance de cinéma pour des spectateurs de 9 à 99 ans. Daniel s’est brûlé les yeux lors d’un séjour aux sports d’hiver. Il doit rester dans l’obscurité totale pendant quelques jours. Une nuit, il est réveillé par un cri et des râles venant de la rue. Il se précipite à la fenêtre mais ne voit rien. L’assassin, lui, l’a très bien vu. Daniel court désormais un terrible danger. Le spectacle Polar grenadine est une pièce de théâtre adaptée du roman policier « Un tueur à ma porte » d’Irina Drozd, mise en scène par Didier Ruiz et interprétée par les comédiens Nathalie Bitan et Laurent Lévy. Spectacles -> Théâtre MAIF Social Club 37, rue de Turenne Paris 75003

Contact :MAIF Social Club 0144925090 maifsocialclub-paris@maif.fr

