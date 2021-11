POLAR GRENADINE – Compagnie des Hommes Theâtre Traversière, 8 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 8 décembre 2021

de 14h30 à 15h20

payant

A mi-chemin entre l’émission de radio, la cabine de pilotage et la séance ciné, un polar haletant dont le héros est un enfant.

Un enfant est témoin d’un crime. Aveugle, il n’a rien vu. Pourtant l’assassin est décidé à l’éliminer…

A mi-chemin entre émission de radio, cabine de pilotage et séance ciné, un polar haletant dont le héros est un enfant. Tout se joue sur une table, où seuls les bustes des comédiens apparaissent ! Ils jouent tous les personnages à l’aide de perruques et autres accessoires, font les bruitages et gèrent en direct le son, la lumière et la vidéo. Polyvalents et inventifs, ils s’amusent avec les codes du théâtre et du cinéma en dévoilant les secrets de manipulation et les coulisses. Ce Polar Grenadine est vivement recommandé à tous ceux, de 9 à 99 ans, qui adorent se faire peur !

Spectacles -> Jeune public

Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière Paris 75012

1, 14 : Gare de Lyon (269m) 5 : Quai de la Rapée (290m) 20 – 24 – 29 – 57 – 61 – 65 – 87 – 91 A – D



Contact : Théâtre 0143466541 billetterie@theatre-traversiere.fr https://www.theatre-traversiere.fr/ https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere 0143466541 billetterie@theatre-traversiere.fr

Spectacles -> Jeune public

Date complète :

2021-12-08T14:30:00+01:00_2021-12-08T15:20:00+01:00

Dominique Ménard