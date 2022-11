Polar et manga à la BiLiPo Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo), 25 février 2023, Paris.

Le samedi 25 février 2023

de 15h30 à 16h30

. gratuit

Les liens entre littérature policière et manga sont assez anciens et les figures de détectives sont nombreuses dans le manga. Pour explorer ce thème, la BiLiPo a fait appel à l’enquêteur Vincent Brunner, spécialiste BD et musique…

Aujourd’hui une BD sur deux est un manga. Avec 357 millions d’exemplaires vendus, le manga s’est imposé comme le genre dominant de la BD en France. Il est très présent dans toutes les bibliothèques et plébiscité par un lectorat plus diversifié que ce que l’on pourrait croire.

La BiLiPo met en avant l’illustration de couverture du célébrissime Detective Conan créé au Japon en 1994 par Gōshō Aoyama et publié en France par les éditions Kana dès 1995. Le véritable pseudonyme du personnage est Conan Edogawa, hommage double au créateur de Sherlock Holmes et à Ranpo Edogawa créateur du célèbre limier japonais Kogoro Akechi et considéré comme l’un des « pères » du roman policier japonais.

Au-delà des influences de la littérature policière « patrimoniale » (Agatha Christie, Conan Doyle, Maurice Leblanc, Georges Simenon ou la tendance hard-boiled, Chandler, Hammett) on trouve aussi une réappropriation d’autres genres culturels, les films de samouraïs ou de yakusas par exemple avec des univers parfois excessivement violents et sombres.

C’est cette diversité de trajectoires et de thématiques qui intéresse la BiLiPo qui possède un fonds riche d’environ 400 mangas (lecture sur place).

Pour mener l’enquête entre Manga noir et bulles mortelles, la BiLiPo a invité Vincent Brunner. Journaliste, spécialisé dans la musique et la bande dessinée, il a été chef de rubrique musique de Rolling Stones pendant trois ans, a écrit plusieurs ouvrages sur des chanteurs et publie des articles sur la musique et sur la bande dessinée pour divers magazines (Manga noir bulles mortelles est le titre de l’article écrit par Vincent Brunner pour la revue Alibi, n°10, été 2022, titre en consultation à la BiLiPo).

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-des-litteratures-policieres-bilipo-2879 01 42 34 93 00 bilipo@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/people/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res/100067507830029/ https://fr-fr.facebook.com/people/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res/100067507830029/

©Editions KANA Detective Conan vol.1, Ed Kana (1997)