Villeneuve-lès-Avignon Lycée Jean Vilar Gard, Villeneuve-lès-Avignon Polar Escape Lycée Jean Vilar Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

Villeneuve-lès-Avignon

Polar Escape Lycée Jean Vilar, 20 janvier 2022, Villeneuve-lès-Avignon. Polar Escape

du jeudi 20 janvier 2022 au vendredi 21 janvier 2022 à Lycée Jean Vilar

Venez résoudre l’enquête tout en testant vos connaissances sur le roman policier. Pour des groupes de 2 à 4 personnes, durée : environ 50 minutes.

Réservé aux élèves du Lycée Jean Vilar.

Venez résoudre l’enquête tout en testant vos connaissances sur le roman policier. Lycée Jean Vilar Avenue du docteur Paul Gâche 30400 Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T15:00:00 2022-01-20T17:00:00;2022-01-21T15:00:00 2022-01-21T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Villeneuve-lès-Avignon Autres Lieu Lycée Jean Vilar Adresse Avenue du docteur Paul Gâche 30400 Villeneuve-lès-Avignon Ville Villeneuve-lès-Avignon lieuville Lycée Jean Vilar Villeneuve-lès-Avignon