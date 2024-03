Polar Beer, le Salon du livre policier à la Brasserie de l’Être Brasserie de l’Être Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 13h30 à 22h30

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit

C’est le retour de Polar Beer, le seul salon du livre policier à Paris et le seul aussi à se dérouler dans une brasserie de bière !

Quatre tables rondes thématiques réunissant une quinzaine d’auteurs

et autrices des signatures : une librairie, des jeux, un atelier/enquête pour les enfants (sur réservation)

un concert en fin de journée, de la petite restauration (des pizzas confectionnées sur place

par un boulanger bio), de la bière artisanale évidemment (mais aussi un délicieux

kombucha, lui aussi produit sur place).

L’entrée est libre, tout est gratuit sauf les boissons et la

nourriture — pas d’inscription sauf pour l’atelier enfants.

Liste des invité.e.s : Didier Daeninckx, Thomas Cantaloube,

Patrick Amand, Alexandre Lenot, Hubert Prolongeau, Karim Miské,

Benjamin Fogel, Isabelle Amonou, Laurène Duclaud, Marion Brunet,

Michèle Pedinielli, Marek Corbel, Tristan Saule, Danü Danquigny,

Audrey Brière, Gilberto Villarroel et Bruno Jacquin.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

14h Table ronde 1 « Résistance ! » : deux recueils sur les

résistances d’hier et d’aujourd’hui

– Didier Daeninckx, Thomas Cantaloube et Patrick Amand

(directeur de la collection Noires Nouvelles aux éditions du

Caïman) pour le recueil de nouvelles Merci la résistance à

paraître en mars aux éditions du Caïman, sur la résistance

pendant la Seconde guerre mondiale

– Alexandre Lenot et Hubert Prolongeau du collectif STOP aux

éditions Manufacture de Livres : 68 auteurs et autrices

réuni.e.s aujourd’hui pour penser la littérature comme un acte

de résistance.

15h30 Table ronde 2 « Dystopies » : quand le polar nous parle

d’avenir

– Karim Miské pour son livre La situation (paru aux Avrils) :

Paris en 2030 embrasé par affrontements entre coalition de

gauche et milice d’extrême droite

– Benjamin Fogel pour L’absence selon Camille (à paraître chez

Rivages en mars) : en 2060, la vie en ligne a supplanté la vie

réelle, et un mouvement révolutionnaire lutte contre la

prolifération du virtuel

– Isabelle Amonou pour L’enfant rivière (paru chez Dalva) :

entre Montréal et Ottawa, le combat d’une mère sur fond de

calamités climatiques et de migrations de populations

– Laurène Duclaud pour Gouine City confidential (paru à la

Manufacture de livres) : un roman qui revisite les codes et

clichés du polar américain pour nous livrer la chronique de la

vie d’une femme plus que moderne !

17h Table ronde 3 « Irréductibles » : un demi-siècle d’injustice

sociale

– Marion Brunet pour Nos armes (éditions Albin Michel, paru en

janvier), deux jeunes femmes exaltées par leurs idéaux rêvent

d’un autre ordre social jusqu’au jour où elles participent à un

braquage qui tourne mal

– Michèle Pedinielli pour Sans collier (éditions de l’Aube), qui

met en scène des activistes italiens durant les années de plomb

– Marek Corbel pour La baie des révoltés (à paraître en mars aux

éditions Edevcom), où trois Gilets jaunes du Finistère prennent

en otages une élue, un conseiller ministériel et un notable

– Tristan Saule pour Et puis, on aura vu la mer (sorti en

février au Quartanier), un roman noir sur l’amitié, la

solidarité et l’engagement, au cœur d’une France toujours plus

fracturée

18h30 Table ronde 4 « Frictions historiques » : le réel et

l’histoire dans les romans policiers

– Danü Danquigny pour Vieux Kapiten (à paraître en mars aux

éditions Gallimard), une histoire de vengeance qui nous emporte

au pied du cimetière des martyrs de Korcë, en Albanie

– Audrey Brière pour Les Malvenus (paru au Seuil), un polar sur

les débuts de la police scientifique pendant la 1ere guerre

mondiale

– Gilberto Villarroel pour Zona Cero (vient de paraître en

février aux Forges de Vulcain), une vision féroce de la

politique chilienne

– Bruno Jacquin pour De larmes et de haine (paru chez Cairn),

qui met en lumière les exactions de policiers contre des Juifs à

Bordeaux en 1942 et des indépendantistes algériens en octobre

1961 à Paris

15h « Les savants mènent l’enquête » : un atelier pour les 8-12

ans

Réalisez une enquête et découvrez le métier de la Police

scientifique ! Relevé d’indices, travail d’équipe, empreintes

digitales, étude de poudres, extraction d’ADN… de nombreuses

expériences seront menées avant de découvrir la clé du mystère.

Un atelier proposé par Les savants fous.

Gratuit mais réservation obligatoire à l’adresse e-mail giacomonifred@free.fr

21h Tiki Bang Bang

Parce que tout se termine en musique à la brasserie, on vous

invite à retrouver tout à la fois le fracas de la vague qui

déferle de la cave au garage, les fragrances de l’iode et de

l’huile de vidange, le goût de l’Armorique, du Nord et du canal

de l’Ourcq : le brutal punk surf endiablé des mythiques Tiki

Bang Bang, qui avaient déjà survolté la brasserie l’année

dernière !

La librairie Texture vous attend également, des jeux…ainsi

que les succulentes pizzas de L’Origine du pain, le kombucha

d’Archipel, et l’irremplaçable bière de la Brasserie de l’Être

!

Brasserie de l’Être 7 ter rue Duvergier 75019

