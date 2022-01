Pola Duet – Ariane Yadan et Lucas Séguy Palissade de chantier Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pola Duet – Ariane Yadan et Lucas Séguy Palissade de chantier Cité des Congrès, 3 septembre 2022, Nantes. 2022-09-03 Exposition du 1er juin au 30 septembre 2022

Exposition du 1er juin au 30 septembre 2022 À l'occasion des travaux de la Cité des Congrès, Nantes Métropole a invité des lauréats et lauréates du Prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes à s'emparer des palissades en duo. Ariane Yadan et Lucas Séguy mettent en commun leur usage du médium Polaroid.L'agrandissement de l'échelle de leurs images emporte les passants dans un espace narratif où se dessinent des contes, des fables, ou des élans de vies rythmés par la déambulation et le temps d'observation de chacun. Chacune des sections de palissade a été pensée sous la forme d'un storyboard à double sens de lecture (gauche/droite) pour que les passants puissent librement expérimenter différentes histoires, le temps d'un regard ou d'un déplacement. Dans le cadre du programme « 20 ans, 77 artistes – Prix des Arts Visuels »Ariane Yadan a été lauréate du Prix des Arts Visuels 2019. Lucas Séguy a été lauréat du Prix des Arts Visuels 2020.



