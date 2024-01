Pol x Lox aux Disquaires Les Disquaires Paris, 5 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 05 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

POL et LOX en co-plateau ! Une soirée pop/rock sur la scène des Disquaires !

Après la sortie de 3 singles en 2023, POL jeune auteur-compositeur d’indie Pop-Rock, dévoilera en début 2024 son premier projet : un EP de 6 titres enregistré intégralement dans son home studio.

À travers des sonorités et influences multiples (Bedroom lo-fi, Manchester des 80’s, indie électrique…) POL nous partage le quotidien d’un protagoniste tourmenté par une certaine nostalgie et des peines de cœur.

RELEASE PARTYYYYYYY pour le nouvel EP féministe et électrique de Lox : « Colère »

Lox, c’est avant tout un objectif : faire entendre sa voix. En optant pour le jaune, Lox choisit de véhiculer son message avec optimisme, celui de prendre les devants et de ne pas se laisser faire, le tout avec un grand sourire et une pointe d’insolence. Ce qu’elle partage avec son public à travers des textes puissants et engagés.

STYLE : POP ROCK

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Pol x Lox