Pol Taburet OPERA III : ZOO « The Day of Heaven and Hell » et sa visite musicale Lafayette Anticipations Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Pol Taburet OPERA III : ZOO « The Day of Heaven and Hell » et sa visite musicale Lafayette Anticipations Paris, 3 septembre 2023, Paris. Le dimanche 03 septembre 2023

de 14h30 à 16h00

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition Gratuit sur réservation Menée par Marie La Nuit, vous découvrirez en mots et en musique le travail de Pol Taburet au plus proche de ses influences et goûts musicaux. Rythmée par de la musique expérimentale, de la trap et du jazz, cette visite à l’ambiance immersive associe œuvres, couleurs, matières et sons. Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/la-visite-musicale +33142749559 contact@lafayetteanticipations.com https://www.facebook.com/lafayetteanticipations/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/lafayetteanticipations/?locale=fr_FR https://billetterie.lafayetteanticipations.com/la-visite-musicale-visite-lafayette-anticipations-paris-03-septembre-2023-css5-lafayetteanticipationsweb-pg101-ri9739247.html

© Lafayette Anticipations

