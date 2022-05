Pol Pi invite le Solistenensemble Kaleidoskop Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Pol Pi invite le Solistenensemble Kaleidoskop Caen, 16 juin 2022, Caen. Pol Pi invite le Solistenensemble Kaleidoskop centre chorégraphique national de Caen en Normandie 13 rue du Carel Caen

2022-06-16 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-16 20:00:00 20:00:00 centre chorégraphique national de Caen en Normandie 13 rue du Carel

Caen Calvados Répétition publique de cette rencontre entre le chorégraphe Pol Pi et la musique de Chostakovitch

Le chorégraphe Pol Pi travaille à une lecture augmentée du Quatuor à cordes n°8 de Dmitri Chostakovitch, en imaginant une interprétation dansée de la musique mais aussi en considérant l’apport du souffle, du jeu et des postures des instrumentistes. Répétition publique de cette rencontre entre le chorégraphe Pol Pi et la musique de Chostakovitch Le chorégraphe Pol Pi travaille à une lecture augmentée du Quatuor à cordes n°8 de Dmitri Chostakovitch, en imaginant une interprétation… https://ccncn.eu/evenement/pol-pi-solistenensemble-kaleidoskop/ Répétition publique de cette rencontre entre le chorégraphe Pol Pi et la musique de Chostakovitch

Le chorégraphe Pol Pi travaille à une lecture augmentée du Quatuor à cordes n°8 de Dmitri Chostakovitch, en imaginant une interprétation dansée de la musique mais aussi en considérant l’apport du souffle, du jeu et des postures des instrumentistes. centre chorégraphique national de Caen en Normandie 13 rue du Carel Caen

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse centre chorégraphique national de Caen en Normandie 13 rue du Carel Ville Caen lieuville centre chorégraphique national de Caen en Normandie 13 rue du Carel Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Pol Pi invite le Solistenensemble Kaleidoskop Caen 2022-06-16 was last modified: by Pol Pi invite le Solistenensemble Kaleidoskop Caen Caen 16 juin 2022 caen Calvados

Caen Calvados