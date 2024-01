Pol • Berling Berlin • Sable Noir / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, samedi 3 février 2024.

Le samedi 03 février 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… New Order, Depeche Mode & Sextile

POL (22h30)

(New wave – Amsterdam, NDL)

Les frères Néerlandais Ruben et Matthijs Pol ramènent la new wave à notre monde actuel. Inspirés par ce mouvement des années 1980 aux artistes tels que Visage, The Cure, Japan, New Order, Depeche Mode et Duran Duran, pour ne nommer qu’eux, Ruben et Matthijs ont commencé à écrire et produire ensemble une musique connectée à cette période artistique.

2022 a dévoilé les envoûtants singles « Boys Are » et « Modern Strange Love », annonçant la sortie de leur debut album en 2023. Leur premier morceau « Comme ça » est un pur produit new wave et représente l’essence de leur musique : écrit et interprété par le duo, il a été mixé par Dave Bascombe (Depeche Mode, Tears For Fears, Erasure). Une boîte à rythmes, des synthés, une basse et un certain sens de la mélodie, tout pour assurer les déhanchements sur les dancefloors goths !

Ruben et Matthijs sont également très proches de la haute-couture, défilant pour de nombreuses grandes maisons (Saint Laurent, Gucci, Fendi, Valentino, Dior…) et produisant parfois de la musique pour leurs évènements.

FFO / Si vous aimez : New Order, Nation of Language, Depeche Mode

https://polsound.bandcamp.com/album/pol

BERLING BERLIN (21h30)

(Post punk – Paris, FR)

Berling Berlin s’inspire du phénomène techno berlinois des années 1990 et des esthétiques

industrielles découvertes lors de leur premier voyage à la capitale allemande. Le groupe est fondé par Juan à Paris en 2017 après avoir rencontré Hugo, Quentin et Max via un annonce sur un site web.

Composant des œuvres avec des émotions et des souvenirs du passé et dirigées par une soif pour sensations fortes, le groupe crée une véritable atmosphère de par ses guitares complexes, ses synthétiseurs et lignes de basse immersifs, ses batteries palpitantes et une voix barytone pénétrante.

Leurs paroles dépeignent un univers remuant qui évoque le déracinement, l’isolement, les conflits internes, l’obsession, la luxure, la peur, l’amour hésitant, le regret, l’amitié, et l’espoir. Un état d’esprit mis à l’écrit portant des versets obscurs et cryptiques qui mettent en évidence des passions cachées et des histoires ésotériques.

FFO / Si vous aimez : Interpol, New Order, Working’s Men Club

https://www.youtube.com/channel/UC_ovl5RA4wPztgBzDsHTFRA

SABLE NOIR (20h30)

(New wave – Paris, FR)

L’histoire de SABLE NOIR commence à Tahiti, c’est là-bas que nous nous sommes rencontrés, entre les couloirs du lycée et les salles de notre école de musique.

Par nous, il faut comprendre : Gaëlle Senn (guitare/chant), Gaëtan Senn (clavier) Bob Demachy (basse) et Hector Demachy (batterie).

Après un retour dispersé en France pour nos études, nous nous sommes retrouvés entre Paris et Lille toujours liés par une amitié forte. Attirés par la même esthétique de la musique, mélancolique, dansante et proche de la new wave des 80’s, nous avons décidé de créer SABLE NOIR ensemble.

Notre premier EP est sorti en Janvier 2023, un condensé de nos influences et de nos expériences : 6 morceaux comme le manifeste de ce qui nous fait vibrer. Disponible sur toute les plateformes.

FFO / Si vous aimez : The Sound, Talking Heads, Joy Division

https://linktr.ee/sablenoir_

https://youtube.com/playlist…

Samedi 3 Février 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

