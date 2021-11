POKEY LAFARGE / JONTAVIOUS WILLIS Le 106, 4 mars 2022, Rouen.

POKEY LAFARGE / JONTAVIOUS WILLIS

Le 106, le vendredi 4 mars 2022 à 20:30

De la tête (surmontée d’une vaguelette gominée) aux pieds (chaussés de souliers bicolores), l’Américain Pokey Lafarge semble vivre dans le rétro, adepte d’une forme de country-music de crooner comme elle se jouait dans les honky-tonks du Kansas en 1952, ou dans un vieux film des frères Coen. Mais entre la tête et les pieds, il y a un cœur et des hanches. L’un bat et les autres bougent, pour que cette musique roots de l’âge d’or ne devienne jamais un souvenir de musée. Avec autant d’humour que d’élégance et de savoir-faire, Pokey Lafarge et son groupe cisèlent des chansons d’Amérique hors du temps, rencontre rêvée entre la musique des grandes plaines et les cuivres de la Nouvelle-Orléans. Certains vous diront que le « vrai » blues est mort en même temps que Robert Johnson, ou Muddy Waters, ou John Lee Hooker, ou RL Burnside. Et bien on vous le dit : le vrai blues ne meurt jamais, il renaît à chaque génération à travers quelques musiciens d’exception. Jontavious Willis est l’un d’eux. A l’ancienne : âgé de 24 ans, originaire de Géorgie, Jontavious Willis a appris la musique à l’église et il est tombé dans le blues à l’adolescence. Adoubé par Taj Mahal et Keb Mo, il a déjà sorti deux albums à la fois rootsy et modernes. Mais c’est seul sur scène, avec sa guitare et son sourire, que Jontavious Willis est au sommet. Son blues se promène entre la Géorgie, le Mississippi et le Texas. Sur les traces des grands anciens, mais avec des compositions personnelles et une énergie d’aujourd’hui.

Location 15.5 € / Guichet 18.5 € / Réduit 12.5 € / Abonnés 9.5 €

Les Nuits de l’Alligator

Le 106 106, quai Jean de Béthencourt, Rouen Rouen Seine-Maritime



