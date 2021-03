Rouen Place du vieux marché Rouen Poketour 2 Place du vieux marché Rouen Catégorie d’évènement: Rouen

Poketour 2 Place du vieux marché, 21 mars 2021-21 mars 2021, Rouen. Poketour 2

Place du vieux marché, le dimanche 21 mars à 14:30

Que vous ayez l’application ou non, venez débusquer les pokémons qui se cachent encore dans des lieux insolites de Rouen. Ces pokémons serviront de prétexte pour vous dévoiler au passage l’histoire et les anecdotes des différents sites. Rendez-vous devant la Couronne, 21 place du Vieux-Marché, Rouen.

Pour les jeunes – gratuit – inscription obligatoire

Visite et jeu Place du vieux marché Place du vieux marché Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-21T14:30:00 2021-03-21T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Rouen Autres Lieu Place du vieux marché Adresse Place du vieux marché Rouen Ville Rouen