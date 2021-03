Rouen Parvis de l'église Saint Maclou Rouen Pokétour 1 Parvis de l’église Saint Maclou Rouen Catégorie d’évènement: Rouen

Pokétour 1 Parvis de l’église Saint Maclou, 27 février 2021-27 février 2021, Rouen. Pokétour 1

du samedi 27 février au samedi 20 mars à Parvis de l’église Saint Maclou

Que vous ayez l’application ou non, venez débusquer

les Pokémons qui se cachent encore dans des lieux

insolites de Rouen. Ces Pokémons serviront de prétexte

pour vous dévoiler au passage l’histoire et les

anecdotes associées à ces sites.

Rendez-vous devant l’église Saint-Maclou pour le départ

Gratuit – inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-27T14:30:00 2021-02-27T15:30:00;2021-03-06T14:30:00 2021-03-06T15:30:00;2021-03-20T14:30:00 2021-03-20T15:30:00

