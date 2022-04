Pokémon détective Pikachu Espace Aragon, 12 avril 2022, Oissel.

Pokémon détective Pikachu

Espace Aragon, le mardi 12 avril à 14:30

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère. À la recherche d’indices dans les rues peuplées de néons de la ville de Ryme – métropole moderne et tentaculaire où humains et Pokémon vivent côte à côte dans un monde en live-action très réaliste –, ils rencontrent plusieurs personnages Pokémon et découvrent alors un complot choquant qui pourrait bien détruire cette coexistence pacifique et menacer l’ensemble de leur univers.

Tarif Plein 6.20 €, Tarif Réduit 4.20 € et Tarif Carte Labo 3.10 €

À la base, Détective Pikachu est un jeu vidéo sorti en 2016 sur la console 3DS de Nintendo. C’est un spin-off de Pokémon dans lequel la souris électrique doit résoudre énigmes et mystères.

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel Seine-Maritime



