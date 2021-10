Paris Centre Paris Anim' Jean Verdier île de France, Paris Pojette ton court ! 2ᵉ édition Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris Catégories d’évènement: île de France

Du 6 au 7 novembre 2021

samedi, dimanche de 12h à 22h

gratuit

6 et 7 novembre 2021 ️ Courts-métrages, ateliers et rencontres Le festival Projette Ton Court ! est à la fois un festival et concours, un atelier général sur les techniques du cinéma et de l’audiovisuel et une invitation à la déambulation et aux rencontres. Après une première édition faite de rencontres, d’ateliers et de projections en octobre 2020, PTC revient avec une toute nouvelle scénographie, des nouveaux ateliers et de nouveaux films à partager avec vous ! Il s’adresse aux professionnels comme aux amateurs et propose une programmation divisée en 4 catégories :

– Films pro

– Films d’école

– Films autoproduits

– 1er film

Programme complet du festival à venir très prochainement !

Aftermovie de la première édition : https://youtu.be/EJ1t3k8Dd8w

⏯️ Nous souhaitons faire de ce festival un événement pérenne et avons besoin de financement pour réaliser cette deuxième édition. C'est pourquoi nous vous sollicitons aujourd'hui pour nous aider à finaliser notre festival, qui est aussi et avant tout le vôtre ! Pour nous aider, c'est par ici : https://www.proarti.fr/collect/project/festival-projette-ton-court/1

