VIDA Salles des fêtes, 29 avril 2022 20:30, Poix-de-Picardie. Vendredi 29 avril, 20h30 Sur place service.culture@cc2so.fr, https://www.cc2so.fr/event/theatre-dobjet-javier-aranda-vida/, 0322901965 Deux mains, un panier, quelques bouts de tissus et c’est l’essence même de la vie qui se déploie devant vous. Les choses faites à la main possèdent un caractère propre. Les mains sont une partie, sont un protagoniste, un être singulier créant mouvement, émotion et vie. « Vida », ce sont des vies précieuses, particulières et uniques. « Vida », c’est la métaphore de la vie, le mouvement permanent, le temps qui coule, sans possible retour en arrière. Un spectacle marionnettique exceptionnel, pour grands et petits Salles des fêtes Place de la République Poix-de-Picardie 80290 Poix-de-Picardie Somme vendredi 29 avril – 20h30 à 21h45

