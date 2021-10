Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique, Nantes Poivre de Cayenne – Cie de poche Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Représentations les 15 et 16 janvier 2022
Horaire : 20:30 21:15
14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)
BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Théâtre.
L'un, Célestin. est grand, assez simplet ; l'autre, Cassius, est petit et astucieux. C'est la pause ! Une occasion pour eux de causer un peu. Alors, ils s'épanchent, se racontent, philosophent, dans le langage fleuri du populo parisien. Où sont-ils ? Qui sont-ils ?
Sont-ils deux pauvres types oubliés des hommes, emprisonnés dans un passé à jamais disparu, qu'ils ressassent à l'infini ? Deux fous en pleine crise de délire ? Deux poètes en plein rêve ?
Cependant, ils ont froid au bord d'une route à… Cayenne. Ils sont en pause et font le tour du monde qui est le leur, évoquant au passage le climat sens dessus dessous, les nations en guerre, l'amour…et la raison perdue. 
Un texte de René de Obaldia : "Sept impromptus à loisir". 
Durée : 45 min.
Tout public

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme
8 Rue Félibien
Nantes 44000
02 51 80 89 13
https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil
resa@laruchenantes.fr

