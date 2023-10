1er Festival de la Mode Responsable Poitiers, 19 octobre 2023, Poitiers.

Le Festival de la Mode Responsable est un tout jeune événement qui veut remettre la mode sur de bons rails en promouvant une industrie régionale et plus responsable, tout en sensibilisant le public aux matières et aux gestes éco-responsables grâce à des événements festifs, culturels et ludiques.

Soirée d’inauguration : le 19 octobre à partir de 18h00 aux Salons de la Mairie

Projection de films documentaires : le 20 octobre à partir de 18h au TAP Castille

Ateliers : les 20 et 21 octobre au Tiers lieu des Feuillants

Showroom slow cosmétiques : les 20 et 21 octobre à la Boutique Éphémère

Dressing idéal : le 21 octobre sur la Place Alphonse Lepetit

Conférences : le 21 octobre au Cobalt

Défilé de mode responsable : le 21 octobre à 17h et 19h au Palais des Ducs d’Aquitaine.

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Festival de la Mode Responsable (Responsible Fashion Festival) is a young event that aims to put fashion back on the right track by promoting a regional and more responsible industry, while raising public awareness of eco-responsible materials and actions through festive, cultural and fun events.

Opening evening: October 19 from 6:00 pm at the Salons de la Mairie

Documentary film screenings: October 20 from 6pm at TAP Castille

Workshops: October 20 and 21 at Tiers lieu des Feuillants

Slow cosmetics showroom: October 20 and 21 at Boutique Éphémère

Dressing room: October 21 at Place Alphonse Lepetit

Conferences: October 21 at Cobalt

Responsible fashion show: October 21 at 5pm and 7pm at the Palais des Ducs d’Aquitaine

El Festival de la Mode Responsable (Festival de la Moda Responsable) es un acontecimiento inédito que pretende devolver a la moda al buen camino promoviendo una industria regional y más responsable, al tiempo que sensibiliza al público sobre materiales y acciones ecorresponsables a través de actos festivos, culturales y lúdicos.

Inauguración: 19 de octubre a partir de las 18.00 horas en los Salones de la Mairie

Proyección de documentales: 20 de octubre a partir de las 18.00 horas en TAP Castille

Talleres: 20 y 21 de octubre en Tiers lieu des Feuillants

Showroom de cosmética slow: 20 y 21 de octubre en la Boutique Éphémère

Camerino: 21 de octubre en la plaza Alphonse Lepetit

Conferencias: 21 de octubre en Cobalt

Desfile de moda responsable: 21 de octubre a las 17.00 y 19.00 horas en el Palacio de los Duques de Aquitania

Das Festival de la Mode Responsable ist eine sehr junge Veranstaltung, die die Mode wieder auf die richtigen Gleise bringen will, indem sie eine regionale und verantwortungsvollere Industrie fördert und gleichzeitig die Öffentlichkeit durch festliche, kulturelle und spielerische Veranstaltungen für umweltfreundliche Materialien und Gesten sensibilisiert.

Eröffnungsabend: 19. Oktober ab 18.00 Uhr in den Salons de la Mairie (Rathaussäle)

Vorführung von Dokumentarfilmen: 20. Oktober ab 18 Uhr im TAP Castille

Workshops: am 20. und 21. Oktober im Tiers lieu des Feuillants

Slow Cosmetics Showroom: am 20. und 21. Oktober in der Boutique Éphémère

Dressing idéal: am 21. Oktober auf dem Place Alphonse Lepetit

Konferenzen: am 21. Oktober im Cobalt

Verantwortungsvolle Modenschau: am 21. Oktober um 17 Uhr und 19 Uhr im Palais des Ducs d’Aquitaine

