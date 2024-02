POITIERS RETRO FESTIVAL 1 JOUR ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers, samedi 23 mars 2024.

Première édition du Poitiers Rétro FestivalOn vous donne rendez-vous les 22 et 23 mars 2024 pour la première édition de notre Poitiers Rétro Festival. Au programme de ces deux jours de festivités :Concerts et DJ sets : Ben l’Oncle Soul, Audrey et les Faces B, Golden Parachutes, Malted Milk, DNVR, Cactus Riders, Shantel & Tagada…Déambulations : Locomobile, Cycloswing, Nomad Nomad…Stands rétro, initiation danse, restauration…Venez participer à ce nouveau festival autour du plaisir old school ! Retour vers le plaisir : telle est la devise !Vendredi 22 mars :19h Initiation danse Lindy Hop avec la Compagnie du Gramophone20h Audrey et Les Faces B21h Nomad Nomad (déambulation)22h Golden Parachute23h15 Nomad Nomad (déambulation)00h DJ set de Shantel & TagadaSamedi 23 mars : 18h Locomobile (déambulation)19h DNVR20h Cycloswing (déambulation)20h45 Ben l’Oncle Soul22h Cycloswing (déambulation)22h45 Malted Milk00h Locomobile (déambulation)00h30 Cactus Rider

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 18:00

Réservez votre billet ici

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86