Vienne Kheiron – Dragon (Tournée) Republic Corner, 7 février 2024, POITIERS. Kheiron – Dragon (Tournée) Republic Corner. Un spectacle à la date du 2024-02-07 à 20:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros. O SPECTACLES (2-L-R-20-12575 /12576) en accord avec Centaure Production présente KHEIRON – DRAGONDans la mythologie grecque, le Dragon est le protecteur des lieux sacrés et de leurs trésors.Tant qu’il veille, aucune profanation n’est possible.Dernier endroit où on peut encore rire de tout, la scène est mon sanctuaire.J’en suis le gardien. « Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 48 97 30 Kheiron Votre billet est ici Republic Corner POITIERS 6 rue de bonnetiers Vienne 35.0

