CMR Party Chinese Man Records Party Republic Corner, 16 décembre 2023, POITIERS.

CMR Party Chinese Man Records Party Republic Corner. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 21:00 (2023-12-16 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

ASM : ASM (A State of Mind), le collectif hip hop international composé de Green T, FP et Rhino lance un nouveau projet en collaboration avec CMR (Chinese Man Records) appelé « Origin & Juice » pour combiner leur amour pour la musique, la nourriture, et du vin naturel. Le projet se présente sous la forme d’une vidéo en 6 parties et d’une série unique, dans lesquelles chaque épisode explore un pays différent pour célébrer ses vignerons naturels, ses traditions culinaires et son histoire musicale réinterprétée dans le style boom bap ultra-lyrique unique d’ASM. YOUTHSTAR x MISCELLANEOUS : Youthstar et Miscellaneous sur la même scène, c’est l’assurance d’une performance explosive. Et pour cause, c’est le must du hip hop français qui vous donne rendez-vous. Leurs univers sonores se complètent à merveille, et leur album Our Past Curfew en est la preuve éclatante. Les 2MCs à l’énergie débordante et communicative vont dérouler leur flow percutant sur des boucles endiablées, et nous faire (sur)sauter sur du hip hop old school. Ils n’aiment pas les étiquettes mais la tendance verse au boom bap, et c’est tant mieux. En prime, le combo déboule en bande, avec le beatmaker ProleteR pour une partie du voyage version électro-swing. Sans compter le projet Supachill, programmé pour nous faire groover, avec son assemblage d’arômes tantôt jazz, tantôt soul, tantôt reggae. Si le moral persiste à rester logé dans les baskets, Sneakers, Kicks, Trainers, Creps parle de notre addiction aux pompes. De quoi lutter contre la morosité ! MATTEO (Chinese Man) : DJ, producteur et membre co-fondateur du groupe Chinese Man, Matteo partage son temps entre la France, l’Amérique du Sud, l’Inde et la Turquie. Avec une signature à la fois hip-hop et électro, il fusionne les sonorités d’hier et les pépites rafraîchissantes d’aujourd’hui. Depuis son premier album Scaglia sorti en 2018, Matteo produit, compose et prépare de nouveaux projets aux couleurs et styles musicaux très variés. Son projet EP Home produit pendant et entre les différents confinements, illustre l’union de ces univers différents. On retrouve sur cet EP la rappeuse suisse KT Gorique, le MC nigérian AYLO ou encore le rappeur anglais Illaman. Avec le désir de produire un album où les musiciens sont au cœur du processus, Matteo sort l’album Matteo & Bro, projet lancé aux côtés de 4 musiciens issus du jazz (Karim Addadi, Christophe Lincontang, Hugo Pollon, Lamine Diagne) avec pour objectif de confronter musiques électroniques et jazz. Matteo compose également de la musique pour des films et spectacles, notamment pour « Nouveau Monde » et « Dernier appel » écrits et réalisés par Vincent Cappello, ainsi que le spectacle « Le livre Muet » de Lamine Diagne joué au Théâtre National de la Criée à Marseille.

Votre billet est ici

Republic Corner POITIERS 6 rue de bonnetiers Vienne

16.0

EUR16.0.

Votre billet est ici