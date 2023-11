Félix Dhjan – Nuances – Tournée Republic Corner, 6 décembre 2023, POITIERS.

Félix Dhjan – Nuances – Tournée Republic Corner. Un spectacle à la date du 2023-12-06 à 20:00 (2023-11-15 au ). Tarif : 17.6 à 21.6 euros.

Communauté De Communes Sud-Hérault (2-1123393 / 3-1123392) présente ce spectacle. Dans son second spectacle Nuances, Félix se joue du monde moderne avec un style très singulier. Misogynie ou féminisme, patriotisme, suspicion de racisme, écologie, ou encore son propre rapport au judaïsme, l’humoriste fustige une société où tout est forcément tout noir ou tout blanc, ne laissant plus de place à la nuance. Un spectacle authentique, cru et hilarant. À découvrir ! PMR : 04 67 62 36 26 Félix Dhjan

Republic Corner POITIERS 6 rue de bonnetiers Vienne

