Atelier d’écriture Poitiers, 19 juin 2022 14:00, Poitiers. Dimanche 19 juin, 14h00 Sur place Atelier d’écriture ECRIRE, pourquoi pas vous ? Venez partager le plaisir d’écrire avec Isabelle Grosse, en explorant l’autobiographie, la fiction, l’écriture poétique, les jeux d’écriture etc. Dimanche 19 juin – 14h 17h (atelier ouvert pour un minimum de 6 participants) Public : adulte

Lieu : Poitiers intra-muros (86) – adresse communiquée ultérieurement rens. & inscription : lpsda79@gmail.com / 06 86 34 95 67

www.m-e-l.fr/isabelle-grosse,ec,494

