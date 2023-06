COMBINE INTENSIF – MOTO ET QUAD POITIERS Poitiers, 20 août 2023, Poitiers.

COMBINE INTENSIF – MOTO ET QUAD 20 – 26 août POITIERS 795

Stage intensif dédié aux sports mécaniques, ce combiné Moto et Quad permet aux jeunes de se familiariser à la conduite de 2 styles de machines et d’apprécier les spécificités de chacune au contact de professionnels. Quel que soit le niveau des participants, nous adaptons les contenus pour que chacun trouve son plaisir. La proximité du Futuroscope et la qualité des terrains garantissent un séjour d’une rare intensité. Medhy MINEUR, responsable de l’association, est entraineur reconnu qui a déjà mené plusieurs jeunes à la victoire sur des compétitions telle que le chamionnat de France ou d’Europe. Il organise nos stages en composant un staff de qualité, en élaborant le contenu des séances et en partageant son expérience du haut niveau au quotidien.

Une tenue à gagner par tirage au sort en fin d’été.

Programme :

Ce stage propose aux jeunes 8 séances de sports mécaniques (4 Moto et 4 Quad), avec 1h30 de roulage, répartis par âge et niveau de pratique. Les contenus et le matériel sont toujours adaptés au niveau des participants. Les machines à disposition sont de qualité avec un parc régulièrement renouvelé. Elles sont attribuées aux jeunes en fonction de leur âge, taille et niveaux de pratique. Le terrain de St Cyr est idéal avec un plateau pédagogique, un circuit bosselé et une zone en friche, autant de zones qui facilitent l’adaptation du contenu des séances. Le vendredi, les jeunes termineront leur semaine par une balade avant la remise des diplômes.

Les objectifs seront d’abord la compréhension des règles essentielles de sécurité puis la maîtrise des fondamentaux : accélération, freinage, cross, franchissement de bosses, dérapage… En fonction du temps disponible, des aspects mécaniques et entretien pourront éventuellement être abordés. Les activités « sports mécaniques » débutent le Lundi et sont concentrées sur 4 journées. Le mercredi et les temps « hors sport mécanique » sont dédiés à d’autres activités au choix (sportives ou non) ou l’occasion, dans l’idée de prolonger les sensations fortes, de partir à la découverte du parc du Futuroscope (option à choisir au moment de l’inscription, une sortie possible par semaine de séjour).

Important : Casques, genouillères, coudières et gants fournis.

Le Brevet de Sécurité Routière (BSR) est proposé en option aux jeunes de 14 ans révolus et plus. Il se déroule en 2 phases de 4 heures (Théorie, pratique sur parking fermé puis pratique sur route). Attention, cela nécessite la fourniture de document précis qui vous seront communiqués dans un carnet de voyages. Tout dossier incomplet ne pourra être traité, rendant l’obtention du BSR impossible.

La visite du parc du FUTUROSCOPE et des ses nombreuses attractions, est organisée chaque mercredi (Option à choisir au moment de l’inscription). Les jeunes ont donc la possibilité d’y aller plusieurs fois s’ils restent plusieurs semaines sur le séjour en format non intensif. Pour les stages intensifs, la sortie sera possible uniquement le samedi s’ils ont choisit un séjour de plusieurs semaines.

