Job dating saisonniers Poitiers, 15 mars 2023, Poitiers. Job dating saisonniers 15 – 22 mars Poitiers Gratuit, sans inscription Grand Poitiers organise trois jobs datings en mars. Viens rencontrer en direct les employeurs pour trouver ton job saisonnier ! De nombreux postes (250 environs) sont à pourvoir sur différents métiers tels que : animateur ou animatrice ;

maitre-nageur sauveteur ou maitre-nageuse sauveteuse / surveillant ou surveillante de baignade ;

agente ou agent administratif, d’accueil, de surveillance des musées, de bibliothèque, d’entretien, de voirie, de déchetterie, de restauration ;

guide ;

jardinier ou Jardinière ;

soigneur ou soigneuse animalière ;

édiateur ou médiatrice ;

manutentionnaire, concierge ;

aide-soignant ou aide-soignante, aide à domicile, agent ou agente d’accompagnement, etc. Les jobs dating auront lieu : le mercredi 15 mars de 14h à 17h à la maison de quartier de la Blaiserie (rue des Frères-Montgolfier) ;

le vendredi 17 mars de 14h à 18h à la maison de quartier SEVE à Saint-Éloi (1 boulevard Saint-Just) ;

le mercredi 22 mars de 14h à 18h au Centre socioculturel des Trois-Cités (1 place de France). N’oublie pas d’amener ton CV en plusieurs exemplaires, et entraîne-toi à te présenter aux employeurs. Tu veux en savoir plus ? Contacte le service des Ressources Humaines de Grand Poitiers au 05 49 52 35 35 ou à recrutement@poitiers.fr / recrutement@grandpoitiers.fr. Poitiers 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:recrutement@poitiers.fr »}, {« link »: « mailto:recrutement@grandpoitiers.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

