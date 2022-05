37èmes Journées européennes : une collection unique de fossiles à visiter PALEVOPRIM, 19 septembre 2020 10:00, Poitiers.

19 et 20 septembre 2020 Sur place Entrée gratuite, sur inscription obligatoire, groupes limités à 15 personnes laure.painault@univ-poitiers.fr, 05.49.45.37.53

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le laboratoire de paléontologie PALEVOPRIM à Poitiers ouvre, pour la première fois, les portes de sa collection unique de fossiles au grand public.

Le laboratoire de recherche PALEVOPRIM, situé à Poitiers, participera pour la première fois, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, aux Journées européennes du patrimoine. Ce laboratoire qui dédie sa recherche à la « reconstruction des mondes perdus qui nous ont fait naître » présentera gratuitement, lors de visites commentées d’une durée de 45 minutes, ses collections de vertébrés fossiles et actuels, uniques en Nouvelle-Aquitaine. Au programme : félins à dents de sabre, humains fossiles, crocodiles marins et « cochons terminators » ! L’occasion de faire connaissance avec un grand outil de la recherche scientifique à Poitiers et de retracer des décennies de travaux scientifiques en France et dans le monde entier.

Les Journées européennes du patrimoine sont un évènement européen annuel, déployé actuellement par plus d’une cinquantaine de pays, permettant au public la découverte de nombreux édifices et autres lieux culturels qui ne sont qu’exceptionnellement ouverts au public et dont l’accès devient gratuit ou à prix réduit.

Animateurs : Jean-Renaud Boisserie, directeur de PALEVOPRIM ; Géraldine Garcia, maîtresse de conférences ; Jérôme Surault, chargé des collections.

PALEVOPRIM 6, rue Michel Brunet, 86 000 POITIERS

