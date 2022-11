TICKET TO SWING PALAIS DE LA BIERE Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

TICKET TO SWING PALAIS DE LA BIERE, 26 novembre 2022 19:00, Poitiers. Samedi 26 novembre, 19h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Ticket to swing est un groupe formé en 2016. Ces musiciens partagent la même passion de la chanson swing, et du Jazz. Ce trio enchaîne avec énergie les standards de jazz et de pop. A la façon des « Mills Brothers », ils élargissent leur palette sonore en imitant trompettes et trombones à la voix. Si vos jambes fourmillent, que votre cœur palpite et que vous voulez balancer, alors il vous faut un « Ticket to swing » ! https://tickettoswing.wixsite.com/tickettoswing PALAIS DE LA BIERE 250 rue du Faubourg du Pont Neuf, 86000 Poitiers 86000 Poitiers Vienne samedi 26 novembre – 19h00 à 20h30

