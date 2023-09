Jeu concours : Remportez 2 tickets pour visiter un monument au choix Poitiers – Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou Catégories d’Évènement: CHASSENEUIL DU POITOU

Vienne Jeu concours : Remportez 2 tickets pour visiter un monument au choix Poitiers – Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou, 28 septembre 2023, Chasseneuil-du-Poitou. Jeu concours : Remportez 2 tickets pour visiter un monument au choix Jeudi 28 septembre, 09h00 Poitiers – Futuroscope Jeu concours réservé aux participants du salon, le jeu se déroule le 28/09 de 9h00 à 15h00. 4 billets en jeu au total soit 2 gagnants potentiels. Tirage au sort à 15h00 et remise des billets en main propre sur notre stand. Appel téléphonique pour les gagnants. Plus d’info sur le Centre des Monuments Nationaux cliquez ici.

Carte des monuments accessibles Poitiers – Futuroscope Avenue René Monory, 86360 Chasseneuil-du-Poitou Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.monuments-nationaux.fr/ »}, {« link »: « https://www.monuments-nationaux.fr/trouver-un-monument »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T09:00:00+02:00 – 2023-09-28T15:00:00+02:00

2023-09-28T09:00:00+02:00 – 2023-09-28T15:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: CHASSENEUIL DU POITOU, Vienne Autres Lieu Poitiers - Futuroscope Adresse Avenue René Monory, 86360 Chasseneuil-du-Poitou Ville Chasseneuil-du-Poitou Departement Vienne Lieu Ville Poitiers - Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou latitude longitude 46.661558;0.364292

Poitiers - Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chasseneuil-du-poitou/