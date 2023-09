Jeu concours : remportez 2 places de cinéma Pathé Gaumont National ! Poitiers – Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou Catégories d’Évènement: CHASSENEUIL DU POITOU

Vienne Jeu concours : remportez 2 places de cinéma Pathé Gaumont National ! Poitiers – Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou, 28 septembre 2023, Chasseneuil-du-Poitou. Jeu concours : remportez 2 places de cinéma Pathé Gaumont National ! Jeudi 28 septembre, 09h00 Poitiers – Futuroscope Jeu concours réservé aux participants du salon, le jeu se déroule le 28/09 de 9h00 à 17h00. Tirage au sort à 17h00 et envoi du gain en e-billet par email. Retrouvez notre plateforme de e-billetterie sur : app.reducce.fr

Découvrez nos solutions sur : reduc-solutions.com L’équipe REDUC CE. Poitiers – Futuroscope Avenue René Monory, 86360 Chasseneuil-du-Poitou Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://app.reducce.fr/ »}, {« link »: « https://www.reduc-solutions.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T09:00:00+02:00 – 2023-09-28T17:00:00+02:00

2023-09-28T09:00:00+02:00 – 2023-09-28T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: CHASSENEUIL DU POITOU, Vienne Autres Lieu Poitiers - Futuroscope Adresse Avenue René Monory, 86360 Chasseneuil-du-Poitou Ville Chasseneuil-du-Poitou Departement Vienne Lieu Ville Poitiers - Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou latitude longitude 46.661558;0.364292

Poitiers - Futuroscope Chasseneuil-du-Poitou Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chasseneuil-du-poitou/