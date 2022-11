TIME OUT CLURICAUME CAFE Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

TIME OUT CLURICAUME CAFE, 24 novembre 2022 20:00, Poitiers

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Formé à Poitiers en 2019, le groupe TIME OUT joue un punk rock énergique aux influences diverses, associant de gros riffs et de belles mélodies ! Ayant auparavant fait leurs armes sur plusieurs scènes régionales, ils sortent un premier EP en 2021, « Nothing To Lose ». L’année 2022 est marquée par leur participation à plusieurs tremplins (finalistes du « Tremplin des Studios La Nef » à Angoulême, du tremplin du festival « Rise & Fall » à Parthenay, et du tremplin étudiant « Pulsations » organisé par le CROUS Poitiers) et festivals tels que « Les Ondes S’en Mêlent » à Saint-Hilaire de Villefranche (17), le festival « PACO » à Abjat-sur-Bandiat (24) et « Les Expressifs » à Poitiers (86). ? ▬▬▬▬Infos pratiques▬▬▬▬

? GRATUIT

? À Partir de 20h

24 Place Charles de Gaulle, 86 000 Poitiers

