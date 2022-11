SBRBS CLURICAUME CAFE Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

SBRBS CLURICAUME CAFE, 25 novembre 2022 20:00, Poitiers. Vendredi 25 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 «Ces deux-là ne viennent pas d’un lieu obscur, ni d’un lieu tout à fait ensoleillé.

Ils auraient aimé grandir ailleurs et surement dans une autre décennie. Mais c’est peut-être par ce constat insolent que SBRBS est devenu le plus british des groupes bretons.

Tels deux jumeaux maléfiques, ils évoluent dans un équilibre nerveux. Comme un grand écart entre la banlieue et les beaux quartiers, leur musique se déploie entre l’impertinence du rock

et l’élégance de la pop. C’est dans une apparente simplicité qu’ils se comprennent, vers une sophistication ultime, sans consonne, ni voyelle.» ? ▬▬▬▬Infos pratiques▬▬▬▬

? GRATUIT

? À Partir de 20h

? 24 Place Charles de Gaulle, 86 000 Poitiers CLURICAUME CAFE 24 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers 86000 Poitiers Vienne vendredi 25 novembre – 20h00 à 21h30

Détails Heure : 20:00 - 21:30 Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu CLURICAUME CAFE Adresse 24 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Ville Poitiers lieuville CLURICAUME CAFE Poitiers Departement Vienne

CLURICAUME CAFE Poitiers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poitiers/

SBRBS CLURICAUME CAFE 2022-11-25 was last modified: by SBRBS CLURICAUME CAFE CLURICAUME CAFE 25 novembre 2022 20:00 CLURICAUME CAFE Poitiers Poitiers bar-bars

Poitiers Vienne