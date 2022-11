NASTY JOE CLURICAUME CAFE Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

NASTY JOE CLURICAUME CAFE, 26 novembre 2022 20:00, Poitiers. Samedi 26 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 « Connus pour avoir maintes fois souillé par leurs prestations scéniques les caves de la capitale mondiale de la vinasse, le groupe dépeint dans ses textes, ses cauchemars les plus sombres, du souvenir d’un cirque baignant dans le sang, à l’expression d’une colère noire sans limite. » ? ▬▬▬▬Infos pratiques▬▬▬▬

? GRATUIT

? À Partir de 20h

? 24 Place Charles de Gaulle, 86 000 Poitiers CLURICAUME CAFE 24 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers 86000 Poitiers Vienne samedi 26 novembre – 20h00 à 21h30

