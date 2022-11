Atelier d’écriture, stage « par les images » CLP Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Atelier d’écriture, stage « par les images » CLP, 10 décembre 2022 10:00, Poitiers. Samedi 10 décembre, 10h00 Sur place Tarif de l’atelier : 50€ (stage de 10h à 17h) https://www.clp86.net/atelier%C3%A9criture, accueil@clp86.net, 05 49 38 40 55

A partir de reproductions d’œuvres d’art plusieurs pistes pourront être exposées : écriture par un détail, poursuite de l’image hors du cadre, dialogue avec les personnages d’un tableau. Atelier d’écriture Stage « par les images » Couleurs, matières et compositions, cet atelier se propose de susciter l’écriture par les images. A partir de reproductions d’oeuvres d’art plusieurs pistes pourront être exposées : écriture par un détail, poursuite de l’image hors du cadre, dialogue avec les personnages d’un tableau. Le stage sera l’occasion de (re)découvrir les liens entre les images et les mots.

Intervenante, Chloé Baudry CLP 18 rue de la brouette du Vinaigrier 86000 Poitiers Vienne samedi 10 décembre – 10h00 à 17h00

