Geoffrey Secco – Concert sous hypnose LE PODIUM Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

POISY Geoffrey Secco – Concert sous hypnose LE PODIUM, 9 février 2024, POISY. Geoffrey Secco – Concert sous hypnose LE PODIUM. Un spectacle à la date du 2024-02-09 à 20:00 (2024-02-09 au ). Tarif : 37.0 à 37.0 euros. LE PODIUM (L-D-21-5149/5148/5100) présente ce spectacle. Après la représentation à guichets fermés de son spectacle Au-delà la saison dernière au Podium, le saxophoniste Geoffrey Secco nous convie pour un nouveau concert sous hypnose, véritable voyage initiatique et spirituel.Nous souhaitons tous croire au tréfonds de notre âme que nous possédons un don spécial, que nous pouvons avoir une influence bénéfique sur les autres, et améliorer ainsi le sort du monde.Numéro téléphone accès PMR : 07 61 99 92 60 Geoffrey Secco Votre billet est ici LE PODIUM POISY 200, route Parc’Espaces Haute-Savoie 37.0

EUR37.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, POISY Autres Lieu LE PODIUM Adresse 200, route Parc'Espaces Ville POISY Departement Haute-Savoie Lieu Ville LE PODIUM latitude longitude 0.0;0.0

LE PODIUM POISY Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poisy/